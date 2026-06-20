Водитель, задавивший ребенка на детской площадке, заявил, что перепутал педали

В аварии пострадал мальчик. Фото: vk.ru/spb_today.

Полиция Петербурга разбирается в причинах жуткого ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Авария произошло днем 19 июня в Невском районе Северной столицы. Водитель кроссовера «Хендай СантаФе» во дворе дома на Октябрьской набережной начал вести себя неадкватно, ударил по газам и вылетел на детскую площалку.

- 70-летний водитель при движении по дворовой территории совершил наезд на бордюрный камень, после чего протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на мальчика, - сообщили в полиции.

Мальчика на скорой увезли в больницу. Сотрудникам полиции пожилой водитель заявил, что перепутал педали в автомобиле.

- Предварительно установлено, что автомобилист находился за рулем в нетрезвом виде, - сообщили в полиции. - Проводится проверка.

Статус водителя пока не определен, это будет зависеть от ущерба здоровью мальчику и результатов экспертизы водителя.