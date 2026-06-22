Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 14:14

Мальчик Лука из США, чей прадед воевал за СССР, возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище

Парень вместе с мамой каждый год чтит память погибших в ходе Великой Отечественной войны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Потомок ветерана Великой Отечественной войны из Америки возложил цветы на Пискаревском кладбище. Фото: Смольный

Потомок ветерана Великой Отечественной войны из Америки возложил цветы на Пискаревском кладбище. Фото: Смольный

В день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище было много посетителей: начиная с первых лиц города, блокадников и ветеранов СВО, заканчивая гостями из разных стран. Одним из участников траурной церемонии возложения цветов стал мальчик Лука из США. Он приехал в Петербург вместе с мамой Викторией. Оказалось, что прадед парня воевал за СССР. В разговоре с «Петербургским дневником» мама Луки рассказала удивительную историю своего предка.

- Дедушка – финн по национальности. Он прошел всю войну, сражался за Советский Союз и выжил. На Пискаревском кладбище похоронена его мать, моя прабабушка Виктория, она умерла в блокаду. Мы точно не знаем место ее захоронения, поэтому Лука и я положим гвоздики просто на траву, - поделилась американка.

Ранее «КП-Петербург» писала, что на Дворцовой зажгли 120 тысяч свечей в память о погибших в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.