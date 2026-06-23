14 станций в семи регионах утвердили на ВСМ Москва – Петербург

Для ВСМ будет построен отдельный транспортный коридор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, планируется построить 14 станций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. На ВСМ разметят четыре станции в Москве, одну станцию в Подмосковье, четыре станции в Тверской области, две станции в Новгородской области, одну станцию в Ленобласти и две станции в Петербурге.

- Для ВСМ будет построен отдельный транспортный коридор. Он не будет пересекаться с уже существующими железнодорожными и автомобильными путями. Это позволит избежать железнодорожных переездов и пересечений с дорогами на одном уровне, что повысит безопасность и комфорт пассажиров, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее велосипедистам хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД в Петербурге. Депутаты, общественники и полиция пришли к единому знаменателю по поводу «двухколесных» нарушителей.