Мужчина погиб ночью в пожаре в двушке на Октябрьской набережной

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в Невском районе 23 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб ночью в пожаре на Октябрьской набережной. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в Невском районе 23 июня. Пламя охватило площадь в 1,5 квадратных метра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Несмотря на то, что пожарные прибыли на место оперативно, спасти жизнь одного человека не удалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации возгорания МЧС задействовало три единицы техники и пятнадцать человек личного состава. В 02:36 пожар был успешно потушен. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее мужчина пострадал в ночном пожаре в двушке на Манчестерской улице. Инцидент случился в 02:23 в Выборгском районе. Пожар потушили за сорок минут. В ликвидации огня участвовали 15 сотрудников МЧС, которые работали с использованием трех единиц техники.