Статистический кубок имени Карла Германа впервые пройдет в Петербурге 26 июня

Турнир приурочен к 215-летию российской государственной статистики и Петростата. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартует масштабное интеллектуальное соревнование - первый Статистический кубок имени Карла Германа. В турнире примут участие команды из разных городов России, включая Калининград, Вологду, Архангельск, Сыктывкар, Петрозаводск и Великий Новгород. Участники будут соревноваться в анализе данных и журналистике. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Кубок пройдет 26 июня.

- Турнир приурочен к 215-летию российской государственной статистики и Петростата. Событие подчеркивает важность работы ведомства, которое на протяжении более двух веков собирает и анализирует социально-экономические показатели, - отметило агентство.

Участие в кубке - это возможность для команд продемонстрировать свои навыки в работе с данными и привлечь внимание к важности статистического анализа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти замедлился рост инфляции с апреля по июнь.