Неизвестный ограбил магазин и избил охранника на Кондратьевском проспекте

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в ограблении магазина. Инцидент произошел 25 марта на Кондратьевском проспекте. Представитель торговой сети обратился в полицию и сообщил о краже и нападении на охранника. Около 17:00 неизвестный проник в магазин, украл товар и избил сотрудника охраны, после чего попытался скрыться.

- 23 июня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, ранее не работавший и имеющий судимость, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионер напал на 12-летнего мальчика и отобрал телефон в доме на Черной речке. Мужчина напал на мальчика в подъезде дома.