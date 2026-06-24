Лазурный автобус влетел в столб у станции метро «Проспект Ветеранов»

На месте образовалась пробка. Фото: https://t.me/Megapolisonline

У станции метро «Проспект Ветеранов» лазурный автобус влетел в столб. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». Одним ДТП не обошлось – бетонный столб не устоял и рухнул на стоящий рядом автобус. По предварительной информации, никто не пострадал.

- На месте происшествия образовалась пробка, - передают очевидцы.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и проявлять повышенную осторожность на дорогах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что лазурный автобус влетел в легковушку на Володарском мосту в Невском районе. По предварительным данным, в результате столкновения у автобуса появилось крупное повреждение на лобовом стекле, а легковой автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. В автобусе находилось много пожилых пассажиров и трое детей. К счастью, никто не пострадал.