Петербуржец попросил суд допросить Шварценеггера на предмет дискредитации ВС РФ

Арнольд Шварценеггер не приедет на суд петербуржца, который дискредитировал ВС РФ с помощью ролика звезды боевиков. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец, оштрафованный на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России, попросил суд допросить Арнольда Шварценеггера в рамках рассмотрения своего административного дела. Но обо всем по порядку. Изначально мужчина сделал репост на свою страничку в соцсетях публикации, к которой был прикреплен видеоролик с легендарным голливудским актером. В тексте к посту говорилось, что звезда боевиков и бывший губернатор Калифорнии признается к любви к жителям в России, но критикует проведение спецоперации.

- В публикации приводились высказывания, содержащие сведения, противопоставляемые официальной позиции органов государственной власти России, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Силовики вычислили владельца странички, в итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей, но адвокат мужчины в ходе рассмотрения дела сделал ход конем – заявил судье ходатайство, чтобы в качестве свидетеля допросили «иностранного публичного деятеля», то бишь самого Шварценеггера. Впрочем, суд эту просьбу не удовлетворил.

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