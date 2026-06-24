Цены на товары и услуги в Петербурге чуть снизились впервые за долгое время

В Петербурге впервые с октября 2025 года зафиксировали снижение потребительских цен. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге замедлилась инфляция, а также на 0,06 процента снизились цены на товары и услуги – причем, впервые с октября 2025 года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Банка России. Интересно, что в среднем в стране товары и услуги, наоборот, подорожали – на 0,17 процента. Спасибо снижению цен в Петербурге стоит сказать продуктам питания, которые за май подешевели на 0,76 процента: в частности, овощи и фрукты сбавили в стоимости из-за сезонных факторов, а яйца стали дешевле на 1,7 процента. Но не все так радужно.

- Сахар вырос в стоимости на 1,6%, масло – на 1,4%, - говорится в обзоре Банка России и уточняется, что виной всему траты производителей, связанный с логистикой и упаковкой товара.

Интересно, что даже цены на электронику стали ниже. Однако, напомним, до конца года эксперты предрекают резкое подорожание (от 40 до 50 процентов) почти любого гаджета – из-за дорогущей оперативной памяти и дефицита плат на рынке.