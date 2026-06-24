Первую сваю забетонировали на стройке разводного моста через Неву в составе ШМСД

Свая усваивается на месте строительства моста. Фото: Смольный

Новости со строительства разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) – там забили (точнее, забетонировали) буронабивную сваю. Это один из важнейших этапов в подготовке сложного участка будущей трассы. Губернатор Александр Беглов напомнил, что размер крыла переправы будет рекордным – 61 метр. Разводка обещает быть быстрой. А сам объект органично встроится в исторический облик Северной столицы и оставит целой панораму на соседний Финляндский ж/д мост, который является памятником.

- С первой сваи начинается путь к уникальному сооружению - второму за сорок лет разводному мосту через Неву, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Всего для строительства моста в ход пойдут 1200 буронабивных свай, Все это добро зальется 160 тысячами кубометров бетона, также на месте установят 16 тысяч тонн различных металлоконструкций. По планам властей, новая скоростная дорога свяжет запад и восток Петербурга и разгрузит несколько транспортных артерий. Активное строительство начнется после ввода в эксплуатацию Большого Смоленского моста.