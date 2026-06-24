Завершены трехдневные поиски 9-летнего мальчика в тапках, пропавшего под Петербургом

Поисковики завершили розыск 9-летнего мальчика из поселка под Петербургом. Фото: lizaalert.ru

В Ленобласти завершили трехдневные поиски девятилетнего мальчика, который пропал в поселке Новогорелово в Ломоносовском районе. Школьник ушел гулять из дома днем в понедельник, 22 июня. Родные подали заявление в полицию и подключили к поискам волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт». На него оперативно составили ориентировки.

- Рост мальчика составляет 120 сантиметров, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в голубую футболку, голубые шорты и тапочки, - говорилось в ориентировки поисковиков.

К розыску ребенка подключили десятки людей. К счастью, в среду, 24 июня, парня нашли. Он жив. С ним и семье работают органы ПДН. По предварительной информации, мальчик ранее уже уходил на долгие прогулки.

Ранее КП-Петербург писала о том, что экспертиза признала вменяемым убийцу 9-летнего мальчика Паши, который не ходил в школу и подрабатывал мойщиком фар на парковке.