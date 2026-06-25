Петербуржца будут судить за 106 случаев мошенничества и похищения 80 млн рублей

В суд Петербурга передали уголовное дело в отношении 34-летнего мошенника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В суд Петербурга передали уголовное дело в отношении 34-летнего мошенника, укравшего у простых людей 80 миллионов рублей. Вместе с другими членами группы за деньги помогал переводить и выводить похищенные средства, используя банковские карты и приложения. Также он приобретал сим-карты для создания поддельных аккаунтов в мессенджерах. Об этом сообщила ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- С января 2023 года по август 2024 года при участии обвиняемого было совершено 106 дистанционных хищений и покушений на них. Общий материальный ущерб превысил 80 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовных дел против его подельника и других участников хищений продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали помощника мошенников, который перепродавал сотни SIM-карт.