71-летняя пенсионерка подожгла домики для кошек на улице Фрунзе назло соседям

24 июня в 10:00 возле дома по улице Фрунзе поймали пожилую женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестные подожгли домики для кошек возле магазина на улице Фрунзе в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. О возгорании стало известно 22 июня в 00:40, и полиция незамедлительно отреагировала на вызов. Как выяснилось, поджигателем оказалась 71-летняя пенсионерка.

- Участковый уполномоченный полиции зарегистрировал заявление от 57-летней жительницы района. Ущерб от поджога составил 5 573 рубля. Пожар был быстро потушен, пострадавших среди людей нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

24 июня в 10:00 возле дома 23 по улице Фрунзе поймали пожилую женщину. Она призналась в совершении поджога из хулиганских мотивов. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее в Петербурге поймали москвича, управлявшего SIM-боксами по заказу мошенников.