Маршрутка вспыхнула и сгорела на дороге во Всеволожске

К счастью, автобус был пуст. Никто не пострадал. Фото: https://max.ru/id7839306722_gos

На Аэропортовской улице во Всеволожске произошел пожар в маршрутке ПАЗ. К счастью, в салоне автобуса в момент возгорания никого не было, и никто не пострадал. Спасатели быстро потушили огонь. На месте происшествия работали сотрудники пожарных частей 96 и 93. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

- МЧС России призывает водителей и пассажиров регулярно проверять исправность электрооборудования и топливной системы в автобусах и других транспортных средствах. В салоне автобуса всегда должен быть огнетушитель, и все пассажиры и водитель должны знать, как им пользоваться, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если вы заметили пожар, немедленно звоните в службу спасения по номеру 112. Помните, что своевременное сообщение о возгорании может спасти жизни и имущество.

Напомним, ранее лазурный автобус влетел в столб у станции метро «Проспект Ветеранов».