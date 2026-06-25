Грузовой автомобиль столкнулся с легковым. Фото: max.ru/id4706031103_gos

Ребенок и женщина пострадали в ДТП с двумя Mercedes в Ленобласти. Авария случилось на трассе по пути в Вырицу, примерно в полутора-двух километрах от автозаправочной станции. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- В результате аварии пострадали женщина и ребенок. На месте происшествия дежурила бригада 106-й пожарной части «Леноблпожспас». Пострадавших оперативно доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает, что при ДТП с пострадавшими необходимо немедленно звонить по номеру 112. Самостоятельно извлекать людей из автомобилей не рекомендуется - это должны делать только квалифицированные спасатели

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на Аэропортовской улице во Всеволожске произошел пожар в маршрутке ПАЗ. К счастью, в салоне автобуса в момент возгорания никого не было, и никто не пострадал.