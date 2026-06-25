Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на проспекте Обуховской Обороны

Водитель автомобиля при повороте на улицу Ткачей не уступила дорогу 27-летнему мотоциклисту. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 25 июня в Невском районе Петербурга мотоциклист влетел в легковушку. Смертельное ДТП произошло на проспекте Обуховском Обороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Водитель автомобиля, 26-летняя женщина, при повороте на улицу Ткачей не уступила дорогу 27-летнему мотоциклисту.

- В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ребенок и женщина пострадали в ДТП с двумя Mercedes в Ленобласти. Авария случилось на трассе по пути в Вырицу. Грузовой автомобиль влетел в легковой.

МЧС России напоминает, что при ДТП с пострадавшими необходимо немедленно звонить по номеру 112.