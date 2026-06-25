В России предложили узаконить торговлю на обочинах дорог

В России могут разрешить придорожную торговлю при соблюдении правил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Придорожная торговля в России может стать легальной. С такой инициативой в Минпромторг обратился председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Письмо находится в распоряжении редакции URA.RU.

Сейчас торговля у дорог идет вразрез с законом, но остается привычным явлением. Для многих граждан это единственный способ заработать, а покупатели охотно берут продукты не в супермаркетах, а у бабушек с обочины.

– Я обратился в Минпромторг с просьбой выпустить рекомендации для регионов по упорядочению торговли вблизи дорог федерального и местного значения, – пояснил Шапкин.

Главное условие – безопасность. Торговые точки должны быть оборудованы парковками, съездами и переходно-скоростными полосами. Это исключит заторы и снизит риск аварий. Сейчас остановка машин у стихийных прилавков замедляет поток и создает опасные ситуации на трассах. Инициатива призвана вывести торговлю из серой зоны, сохранив доходы граждан и сделав обочины безопаснее.