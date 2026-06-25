Тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в квартире в Петербурге

В Петербурге нашли двух убитых сестер. Фото: ГСУ СКР по Петербургу

Тела двух сестер обнаружили в квартире на Бухарестской улице в Петербурге. Фотографии и видео из однушки, где произошло жуткое преступление, опубликовала пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. Личности убитых женщин установили – они жительницы иностранного государства. Предварительно, в розыск объявили их сожителя. По факту трагедии возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ «Убийство». Это значит, что мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Утром в четверг, 25 июня, в квартире дома на Бухарестской улице нашли тела двух сестер с ножевыми ранениями. Следствие проверяет информацию, что убить их мог сожитель. Его ищут. По делу назначили комплекс судебных экспертиз, место происшествия осмотрено, устанавливаются все обстоятельства преступления, - передает ГСУ СКР по Петербургу.

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