Как две банкирши из Петербурга украли почти 10 тысяч золотых монет на 2 млрд рублей и куда их потратили

Две сотрудницы банка из Петербурга укравшие золотые монеты на 2 млрд рублей, распродали их другим банкам. Фото: личные страницы ВКонтакте

Эту историю уже прозвали «кражей века». И не только по меркам России, но и всего мира. Две сотрудницы банка в Петербурге вынесли из хранилища почти 10 тысяч золотых монет на сумму в 2 миллиарда рублей! Вес похищенного - (на секунду) более 160 килограммов. Все это банкирши провернули под носом у других коллег. По информации «КП-Петербург», далее подруги месяцами продавали по частям клад в другие банки, причем по заниженной стоимости.

И придумала эту схему вовсе не криминальный гений, а обычная уроженка деревни из Самарской области…

«От Лондона до Нью-Йорка»

55-летняя Анна Андрейченко* (имена изменены. - Прим.ред.) родилась в небольшой деревне Тенеево Кошкинского района Самарской области. По данным за 2010 год, там проживало всего 295 человек. Жизнь в глуши явно не прельщала женщину, и она, судя по всему, перебралась строить карьеру в областной центр – в Самару, где и начала свой путь сотрудника одного из федеральных банков. Чуть позже женщина переехала в Псков, где вела достаточно скромный образ жизни: кредиты, долги на сайте судебных приставов. Знакомые дамы признались редакции, что она якобы была в розыске по линии УВД Пскова, однако подробностей не приводят

Параллельно женщина обзавелась семьей и детьми. Вскоре она пошла на повышение и перебралась в Санкт-Петербург на работу в монетный бутик одного из банков, отделение которого вскоре возглавила. И тут дела Анны пошли в гору.

Андрейченко вела если не роскошный, то умеренно богатый образ жизни. Фото: личная страница ВКонтакте

Несколько лет назад ее официальный доход на должности главы отделения был – 130 тысяч рублей в месяц. Однако при такой зарплате в разное время у дамы было три разных BMW и появилась регистрация в элитном коттеджном поселке «Токари-лэнд» в Ленобласти. Но особое пристрастие у главы офиса банка было к путешествиям. По рассказам знакомых, по перелетам Андрейченко вполне можно рисовать карту мира: Дубай, Хельсинки, Амстердам, Стамбул, Нью-Йорк, итальянская Болонья, Париж, Рига, Мадрид, Тель-Авив, Лиссабон, Барселона, немецкий Франкфурт, Вена, Прага, Рим, Ереван, Лондон, словенская Любляна.

В свободное от работы и перелетов время Анна занималась своей отдельной слабостью – разведением модных йоркширский терьеров. Фотографий этих собак на странице «миллиардерши» больше, чем семейных снимков. Многие удивлялись, как простой сотруднице отделения банка все это было по карману. Ответ таился в другой работнице, которая помогала ей в этой незамысловатой схеме.

А вот и милое хобби начальницы отделения банка. Фото: личная страница ВКонтакте

«Кайфую»

В отличие от своей начальницы менеджер по работе с клиентами 55-летняя Марина Полежаева* вела себя более скромно. С виду обычная дама – хозяйка, жена и мать. В ее распоряжении более скромная Toyota RAV4. А доход несколько лет назад был в районе 60-70 тысяч рублей. Путешествовала, говорят, поскромнее: Финляндия, Греция, Эстония, Туркменистан…

Однако жизнь Полежаевой в последнее время, вероятно, резко изменилась. Незадолго до ареста она поставила у себя статус в соцсетях: «Кайфую». И «банкирша» явно не преувеличивала. Ведь обе коллеги благодаря краже века должны были стать миллиардерами.

Полежаева выразила готовность сотрудничать со следствием. Рассказывать придется еще много. Фото: личная страница ВКонтакте

Сколько именно времени ушло у криминального дуэта на схему, пока никто не знает. Месяцы, а возможно и годы. Выносили дамы не обычные деньги, а золотые монеты «Победоносец», которые считаются инвестиционными. Это долгосрочный актив, который не обесценивается в кризис. «Червонцы» выпущены Центробанком РФ. Они из чистого золота – с орлом с одной стороны и Георгием Победоносцем на коне со змеем с другой. Всего коллеги стащили из хранилища 8 893 монеты: 4 515 штук номиналом 50 рублей, 241 штуку по 100 рублей, а также 4137 штук – по 200 рублей.

Разом такое, конечно, вдвоем не вынести. По подсчетам «КП-Петербург», вес похищенного составляет более 160 килограммов.

- Общая стоимость монет из драгоценных металлов по состоянию на 20 июня 2026 года достигает 2 022 290 095 рублей, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Монеты выглядят так, они увесистые и дорогие. Фото: скриншот cbr.ru

Другой вопрос, как и где это сокровище сбывать? Такую монетку ведь не примут в продуктовом, только в ломбарде или на черном рынке. Но оказалось все куда прозаичнее.

По данным источника «КП-Петербург», банкирши относили все… в банки. Но не разом, чтобы не вызвать подозрений.

- Они признали, что постепенно продавали монеты в другие банки, но по заниженной цене, - заявил источник редакции. – Монеты в итоге так и не нашли (Не исключено, что они все продали. К слову, никакие сопроводительные документы для таких сделок не нужны, только паспорт. - Прим. ред).

«КП-Петербург» изучила, по какой стоимости золотые «Победоносцы» скупают крупные банки России. По нашим подсчетам, если женщины действительно успели продать все монеты таким образом, то потеряли минимум 400 миллионов рублей и выручили за них только 1,6 миллиарда рублей. Но все равно ведь звучит!

Что же касается того, как их поймали, тут все просто. Пропажу монет обнаружили после ревизии в отделении банка. Только тогда финансисты поняли, что их богатое хранилище опустошено почти на два центнера. Поиск воров не затянулся – все было понятно по камерам и внутренним программам, кто и когда заходил в «сейф». Женщин задержали. Андрейченко отправили в СИЗО, а ее подчиненную под домашний арест – она начала сотрудничать со следствием.

Андрейченко (слева) и Полежаева (справа) в суде на мере пресечения. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ущерб взыщут

Что интересно, деньги у задержанных не нашли. В релизе суда говорится, что они успели ими «распорядиться по своему усмотрению». Но можно ли успеть потратить полтора миллиарда и не привлечь внимание, вопрос спорный. Вполне вероятно, что женщины все успели спрятать. Сейчас это выясняют сотрудники полиции. Но вот смогут ли с дам все взыскать, если деньги так и не найдут, то тут могут быть проблемы.

- Банку причинен ущерб в особо крупном размере, который может быть взыскан в рамках уголовного дела по гражданскому иску потерпевшей стороны, если вину фигуранток докажут, - объясняет глава Центра уголовной защиты, экс-следователь, юрист Евгений Зобов. – Чтобы это сделать, приставы арестовывают имущество (автомобили, недвижимость), деньги на счетах и активы. С учетом размера ущерба, женщинам грозит до 10 лет колонии. При этом суд учтет роль каждой из них, их поведение после возбуждения дела, возмещение ущерба и иные обстоятельства.

Если деньги не найдут, то вполне вероятно, что дамы после колонии смогут жить на широкую ногу. Похожая история была в Перми, где инкассатор по фамилии Шурман украл 250 миллионов рублей. Один миллион тогда так и не нашли, его прикопал один из родственников преступника. А потом на допросах уверял – не помню, куда закопал, хоть тресни. Его пытали даже под гипнозом, но тот так и не раскололся. В итоге судьба того миллиона остается неизвестной…

К слову, «КП-Петербург» связалась с мужьями и детьми задержанных сотрудниц банка, чтобы узнать у них, где деньги. Но семья скромно оставила все вопросы без ответов.

А в это время

Что можно купить на полтора миллиарда рублей?

Мы решили спросить у искусственного интеллекта, куда можно потратить такую сумму. И вот, что интернет-помощник нам посоветовал:

- Пентхаус в Москве: Роскошные апартаменты площадью 300–500 кв.м .в престижных районах столицы (Остоженка, Патриаршие пруды или Якиманка) с дизайнерским ремонтом и видом на Кремль.

- Усадьба на Рублевке: Загородный дом (от 1000 кв. м) с собственным парком, бассейном, спа-комплексом и вертолетной площадкой в закрытом поселке (например, в Барвихе или Жуковке).

- Вилла на Лазурном берегу: Элитный особняк на побережье во Франции (Кап-Дай, Сен-Тропе) или Италии (Форте-деи-Марми) с панорамным видом на море.

- Суперъяхта: Современное моторное судно длиной около 35–45 метров (от верфей вроде Benetti или Sunseeker) с несколькими палубами, джакузи и каютами для гостей.

- Частный самолет: Подержанный, но в отличном состоянии бизнес-джет Gulfstream G450 или Bombardier Challenger 605 для беспосадочных перелетов на дальние расстояния.

- Автопарк гиперкаров: Целая коллекция из 5–7 редчайших автомобилей в мире. Например, пара Bugatti Chiron, пара Koenigsegg и несколько коллекционных Ferrari.

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