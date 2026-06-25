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НовостиПроисшествия25 июня 2026 12:07

Мужчину отправили в СИЗО за избиение и изнасилование жены в квартире Петербурга

Пьяный петербуржец сильно избил девушку и надругался над ней
Маргарита СУРИНА
Суд заключил обвиняемого под стражу до 21 августа.

Суд заключил обвиняемого под стражу до 21 августа.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в совершении тяжких преступлений в отношении своей супруги. Пьяный петербуржец сильно избил девушку и надругался над ней. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Инцидент произошел 21 июня.

- В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - рассказали в пресс-службе судов города.

22 июня мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину в нанесении побоев. Сама девушка в результате инцидента не помнила об изнасиловании. Суд заключил обвиняемого под стражу до 21 августа.

Напомним, ранее тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в квартире в Петербурге. СК разыскивает предполагаемого убийцу женщин – их сожителя.