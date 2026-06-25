Вход в Петропавловскую крепость ограничат из-за «Алых парусов» 27 июня

Кассы закроются на час раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вход в Петропавловскую крепость ограничат 27 июня из-за «Алых парусов». Об этом сообщила пресс-служба «Музей истории Санкт-Петербурга». Все выставки и экспозиции на территории крепости будут доступны для посетителей до 13:00.

- Кассы закроются на час раньше - в этот день они будут работать до 12:00, - уточнили в пресс-службе музея.

Планируя посещение музеев на Заячьем острове в этот день, учтите указанное ограничение по времени работы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж сократит время работы 27 июня из-за «Алых парусов». Главный штаб и Дворец Меншикова закроются для посетителей в 16:00. Доступ к Зимнему дворцу Петра I будет ограничен: там пройдут всего две экскурсии - в 12:00 и 12:30, и посетить их смогут только организованные группы. Вход и выход из музея 27 июня будут организованы через главные ворота, Комендантский подъезд и Шуваловский проезд.