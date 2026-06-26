Семьям из Петербурга вернут деньги за поездку в детский лагерь «Артек»

Из Анапы в Петербург детей перевезут за счет города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Родителям, чьи дети отправились в «Артек», вернут деньги. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам Потехиной, возврат средств обычно происходит быстро. Обычно у семей не возникало серьезных технических проблем при возврате средств, и администрация готова помочь в случае необходимости.

- Для детей, которые ехали в «Артек» бесплатно, основная компенсация - это оплата проезда домой. Из Анапы в Петербург детей перевезут за счет города, - уточнила Ирина Потехина.

Вице-губернатор также отметила, что все 257 детей под контролем администрации, и на данный момент проблем с возвратом и транспортировкой не зафиксировано.

Напомним, ранее петербуржцам посоветовали использовать кнопочный телефон, чтобы защититься от мошенников, которые используют дипфейки.