Полицейский помог семейству уточек перебраться через дорогу в Ярославле

Очевидцы отметили, что такое событие увидишь не каждый день. Фото: yarnews.net

В Ярославле на перекрестке улиц Гагарина и Институтской полицейский проявил внимание к необычным «пешеходам» - семейству уток. На опубликованном в сети видеоролике видно, как сотрудник полиции остановил движение транспорта, чтобы помочь маме утке и ее трем утятам безопасно перейти дорогу. Это вызвало искреннее удивление и восхищение у жителей города. Об этом сообщил yarnews.net.

- Очевидцы отметили, что такое событие увидишь не каждый день. Один из жителей Ярославля заметил, что удивительно, как утята понимают, куда идти, - отметило агентство.

Полицейский продемонстрировал внимательность и заботу о животных, показав водителям, чтобы они подождали. После того как семейство уток благополучно перешло дорогу, сотрудник полиции вернулся к своим служебным обязанностям.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что житель Ярославля остался без прав за триколор с гербом на номере своей машины.