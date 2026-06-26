Сосед пытался застрелить 73-летнюю пенсионерку во дворе дома на Большевиков

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 36-летнего мужчину, стрелявший из пневматического пистолета во дворе дома. Инцидент произошёл 25 июня около дома 13 по проспекту Большевиков. О том, что возле дома стреляют, в полицию сообщил очевидец. По предварительным данным, мужчина пытался застрелить пенсионерку.

- Сотрудники полиции прибыли на место и получили заявление от 73-летней жительницы города, которая сообщила, что неизвестный выстрелил в ее сторону, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанным оказался неработающий сосед пожилой женщины. В отношении него составлен административный протокол. Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц. У него также изъяли пневматический пистолет и боеприпасы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее суд оставил в СИЗО экс-директора «Дома народного единства».