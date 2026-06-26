В результате юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Молодой человек погиб под колесами электрички в Петербурге. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Горелово-Лигово на 8 километре 2 пикета. 18-летний молодой человек шел вдоль железнодорожных путей, когда приближался поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

- В результате юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Из-за инцидента движение поезда было задержано примерно на 10 минут. Сейчас сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному округу.

Транспортная полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности в зоне движения поездов.

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