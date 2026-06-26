Дополнительную «Ласточку» между Петербургом и Москвой запустят к «Алым парусам»

В РЖД это сделали, чтобы больше людей смогли посетить Северную столицу в праздничные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одну «Ласточку» между Петербургом и Москвой пустят к празднику «Алые паруса». Дополнительный скоростной поезд №722 отправится из Москвы 26 и 27 июня в 18:45 и обратно из Северной столицы 27 и 28 июня в 10:20. Об этом сообщили в официальном канале РЖД.

- Кроме того, с 26 по 28 июня увеличены составы поездов дальнего следования: №739/740 «Аврора» Москва – Санкт-Петербург, №57/58 Москва – Петербург, №4/3 Москва – Петербург, №195/196 Петербург – Москва и других, - написали в РЖД.

В общей сложности на популярных маршрутах добавится более 3,2 тысячи мест для пассажиров. Дополнительно также пустят поезда между Петербургом и Волгоградом, Белгородом, Архангельском и Анапой.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в сфере водного транспорта с начала сезона произошло более 270 нарушений. Больше всего наказаний было за то, что маломерные суда выходят в запрещенные водные зоны.