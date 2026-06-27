Мальчик получил травмы средней тяжести. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мотоциклист сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 26 июня около 16:55 на улице Советской в поселке Тайцы. Мальчик выезжал на дорогу с прилегающей территории.

- Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства. По факту ДТП полиция начала проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что автомобиль Центра парковок прокатил велосипедиста на капоте по Невскому проспекту. После инцидента водителя отстранили от работы и подняли вопрос об его увольнении. Инцидент произошел около 11 часов утра 26 июня в районе пересечения Невского проспекта с проспектом Бакунина. Видео с происшествием попало в Сеть.