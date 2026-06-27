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НовостиОбщество27 июня 2026 9:25

Новые травы и растения появились в Аптекарском огороде в парке 300-летия

Коллекция цветника расширилась за счет 85 саженцев многолетних трав
Маргарита СУРИНА
Аптекарский огород в парке 300-летия был создан в прошлом году. Фото: Соседи СПЧ, Приморский район

Аптекарский огород в парке 300-летия был создан в прошлом году. Фото: Соседи СПЧ, Приморский район

Аптекарский огород в парке 300-летия Петербурга пополнился новыми растениями. Коллекция цветника расширилась за счет 85 саженцев многолетних трав. Среди них - душица, зверобой, мята, мелисса, тысячелистник, эхинацея, лофант анисовый, шалфей и иссоп. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

- Рядом с каждым растением установлены информационные таблички с названием на русском и латинском языках, ботаническими характеристиками и сведениями о медицинском применении, - уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, что аптекарский огород в парке 300-летия был создан в прошлом году. В городе активно развивают сеть аптекарских огородов в стиле петровской эпохи. Такие места не только украшают Петербург, но и способствуют улучшению экологического благополучия города.

К слову, ремонт дорог на Невском проспекте изменит работу наземного транспорта с 28 июня.