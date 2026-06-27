Путин поручил установить памятник первому генерал-губернатору Петербурга Меншикову

Владимир Путин поручил установить памятник до 20 сентября 2027 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поручил установить памятник первому генерал-губернатору Петербурга Александру Меншикову. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Срок выполнения поручения - до 20 сентября 2027 года.

- Правительство Санкт-Петербурга совместно с общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» должно обеспечить установку памятника. Ответственными за реализацию проекта назначены губернатор города Александр Беглов и помощник президента Владимир Мединский, - сказано в распоряжении.

Напомним, предложение о создании памятника было выдвинуто руководителем Государственного академического театра балета Борисом Эйфманом в марте на заседании совета по культуре.

Напомним, ранее новые травы и растения появились в Аптекарском огороде в парке 300-летия. Коллекция цветника расширилась за счет 85 саженцев многолетних трав.