Новую детскую поликлинику построят на Школьной улице в Шушарах

В медицинском учреждении будут работать травматологический пункт. Фото: https://max.ru/spb

В Петербурге одобрен проект строительства новой поликлиники. Медучреждение сможет принимать до 200 пациентов за смену. Здание построят на улице Школьная в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В медицинском учреждении будут работать травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации, а также педиатрическое и консультативно-диагностическое подразделения. Это позволит обеспечить жителей города широким спектром медицинских услуг.

- Улучшение здоровья горожан - одна из главных задач развития Петербурга. Город активно развивает систему здравоохранения, возводит новые медицинские объекты и обновляет существующие поликлиники и больницы. Это делается для того, чтобы обеспечить комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, - уточнили в пресс-службе.

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