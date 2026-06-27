В Ленобласти пенсионерка упала в колодец и сломала ногу

Женщину достали из колодца и госпитализировали. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Пенсионерка упала в колодец и сломала ногу. Инцидент произошел под Гатчиной в Ленобласти 27 июня. Как сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас», в 12:10 на пульт дежурного поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ на Антропшинской улице в городе Коммунар. Спасатели 103-й пожарной части незамедлительно выехали на место происшествия.

- Используя специальное оборудование, спасатели подняли пострадавшую из колодца. Затем ее передали бригаде скорой помощи, которая осмотрела женщину и доставила в центральную районную больницу Гатчины для дальнейшего лечения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Великом Новгороде. Ребенка экстренно госпитализировали в детскую больницу.