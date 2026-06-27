Робот стал новой звездой вечера выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург в самом разгаре отмечает праздник выпускников «Алые паруса». Половину улиц в центре Северной столицы уже перекрыли, а на Дворцовой площади встречают выпускников. На площади собралась не только толпа, ожидающая концерта, но и главный гвоздь программы – танцующий робот, который привлек внимание сотни зрителей. Робот ловко двигается в жанре хип-хопа, вызывая сплошной ажиотаж и бурные аплодисменты. Зрители снимают – робот отплясывает. А после, все спешат сфотографироваться с новой звездой сегодняшнего вечера.

- Дворцовая площадь оживает, а это – главный заводила, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Робот станцевал на Дворцовой площади в Петербурге

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня Петербург вновь станет центром внимания для выпускников со всей страны. Город на Неве отметит праздник выпускников «Алые паруса». В знак торжества с 00:30 до 01:30 28 июня зажгутся огни факелов на Ростральных колоннах.