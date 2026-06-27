Факелы Ростральных колонн зажгут в честь праздника выпускников

Город на Неве отметит праздник выпускников «Алые паруса». Фото: https://t.me/keio_spb

В ночь с 27 на 28 июня Петербург вновь станет центром внимания для выпускников со всей страны. Город на Неве отметит праздник выпускников «Алые паруса». В знак торжества с 00:30 до 01:30 28 июня зажгутся огни факелов на Ростральных колоннах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

- С праздником, выпускники! – отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошла генеральная репетиция праздника выпускников и не только.

Также в связи с торжеством, в Петербурге ввели временный запрет на продажу алкоголя, который будет действовать до 28 июня. Вместе с этим ограничения ввели и на дорогах Северной столицы. Так, Дворцовый мост в Петербурге перекроют с полудня 27 июня из-за «Алых парусов». С 14:00 перекроют Троицкий мост, а с 20:00 будет ограничен доступ на Благовещенский мост.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max