Толпа собралась на Невском проспекте в попытке пройти на Дворцовую. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Толпа вчерашних школьников и родителей собралась на Невском проспекте в попытке пройти к Дворцовой площади. Напомним, 27 июня участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта был закрыт для транспорта с двух часов дня.

- Петербуржцы создали «пробку», пытаясь пройти к Дворцовой площади на празднике «Алые паруса». Путь был открыт только для выпускников и их сопровождающих, у которых были пригласительные билеты. Однако доступ к Дворцовой площади тоже ограничили, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

На Дворцовую площадь пускают только по именным пригласительным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостям, не имеющим пригласительных, пришлось столкнуться с ограждениями у Казанской улицы. Тем временем, на Дворцовой площади завершаются последние приготовления к концерту, который должен был открыть праздничное торжество.

Кстати, тем временем на Дворцовой во всю отплясывает робот, покоривший сердца юных петербуржцев.