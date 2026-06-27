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27 июня 2026 17:32

Пробка из выпускников собралась на Невском в попытке пройти к Дворцовой площадифото

Петербуржцы создали «пробку», пытаясь пройти к Дворцовой площади
Маргарита СУРИНА
Толпа собралась на Невском проспекте в попытке пройти на Дворцовую.

Толпа собралась на Невском проспекте в попытке пройти на Дворцовую.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Толпа вчерашних школьников и родителей собралась на Невском проспекте в попытке пройти к Дворцовой площади. Напомним, 27 июня участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта был закрыт для транспорта с двух часов дня.

- Петербуржцы создали «пробку», пытаясь пройти к Дворцовой площади на празднике «Алые паруса». Путь был открыт только для выпускников и их сопровождающих, у которых были пригласительные билеты. Однако доступ к Дворцовой площади тоже ограничили, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

На Дворцовую площадь пускают только по именным пригласительным.

На Дворцовую площадь пускают только по именным пригласительным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостям, не имеющим пригласительных, пришлось столкнуться с ограждениями у Казанской улицы. Тем временем, на Дворцовой площади завершаются последние приготовления к концерту, который должен был открыть праздничное торжество.

Кстати, тем временем на Дворцовой во всю отплясывает робот, покоривший сердца юных петербуржцев.