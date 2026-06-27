Движение затруднено на нескольких улицах в Петроградском районе и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пробки сковали центр Петербурга на «Алые паруса» вечером 27 июня. Большую часть центра перекрыли еще в обед. По данным «Яндекс.Карты», днем уровень пробок достиг четырех баллов.

Движение затруднено на нескольких улицах Петроградской стороны, включая проспект Добролюбова, Малый проспект, Большую Зеленину улицу и Чкаловский проспект. Проблемы с проездом также наблюдаются на улице Красного Курсанта, Съезжинской, Введенской, Каменноостровском проспекте, Мичуринской улице и улице Куйбышева. Затруднен проезд по Литейному мосту. Также досталось и Васильевскому острову, Садовой улице и части Невского проспекта.

Затор сковал часть центра города. Фото: Яндекс.Карты

- Регулировщики направляют потоки транспорта, однако на многих перекрестках дежурят полицейские, - рассказали водители в «Разговорчиках».

Тем временем Невский проспект сковала пробка из выпускников и их родителей.