Потехина про «Алые паруса»: Никто в мире не повторит такой праздник

"Алые паруса" в Петербурге прошли без происшествий, рассказала Ирина Потехина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 60 тысяч выпускников и их сопровождающих из 15 стран мира посетили «Алые паруса» в Петербурге. В эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что такой праздник не сможет повторить ни одна страна, даже если продать другим франшизу на его проведение.

- Для такого праздника нужен Петербург со всеми его красотами, водой, разводными мостами. Нужны энтузиасты. «Алые паруса» делаются на внебюджетные деньги. Город обеспечивает безопасность перекрытие дорог, но сам праздник нам каждый год дарит банк. Это не городские деньги. Думаю, этих двух причин достаточно для понимания, почему в мире нет ничего подобного, - сказала Ирина Потехина в радиоэфире.

Вице-губернатор призналась, что вечер субботы провела как на иголках, потому что следила за безопасностью проведения торжества.

- Но все прошло замечательно, все живы и здоровы, я все выходные получала слова благодарности и восторги. У нас побывали ребята из 15 стран мира и половина регионов страны.