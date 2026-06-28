Как прошли «Алые паруса - 2026»: Сюрприз от Вани Дмитриенко, братания под «Матушку» и звезды за прилавком с сосисками и пиццей

Ваня Дмитриенко исполнил гимн "Алых парусов" перед тем, как бриг "Россия" прошел по Неве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белая ночь, теплый ветер с Невы и десятки тысяч нарядных выпускников, которые еще не успели привыкнуть к мысли, что школа уже закончилась. Девушки поправляют платья, парни делают последние селфи, а над Дворцовой площадью одна за другой вспыхивают камеры телефонов. Петербург вновь стал столицей выпускного бала.

В ночь на 28 июня здесь вновь прошли «Алые паруса» - главный праздник выпускников страны. В этом году его основной темой стала сказка, а сама сцена превратилась в настоящий Город мечтателей. Несколько часов вчерашних школьников поздравляли любимые артисты, а завершилась эта ночь традиционным проходом белоснежного брига «Россия» по Неве под алыми парусами.

"Агутин" и "Аллегрова" продают сосиски детям на "Алых парусах"

По билетам с QR-кодом и через десятки рамок

Невский проспект перекрыли к вечеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Готовиться к празднику город начал еще днем. Центр Петербурга перекрыли за несколько часов до начала концерта, а уже к восьми вечера к Дворцовой площади начали стекаться тысячи выпускников. На входах их встречали десятки рамок металлодетекторов и сотрудники службы безопасности.

Рамки на входе и строгий осмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главным пропуском на праздник стал именной билет со специальным QR-кодом. Как и в прошлом году, пригласительные нельзя было передать другому человеку, их выдали выпускникам буквально накануне.

- Билеты нам отдали только вчера. Еще предупредили, что категорически запрещено продавать их кому-нибудь. Напомнили случаи, когда выпускники пытались передавать свои билеты другим людям, - рассказал «КП-Петербург» выпускник Влад.

Главный танцор вечера. Был ли у него билет на праздник - загадка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После проверки школьники буквально заполняли площадь. Одни сразу бежали занимать места у сцены, другие искали друзей, третьи устраивали фотосессии у Зимнего дворца.

И с погодой Петербург в этот раз будто договорился заранее. Несмотря на прогнозы синоптиков, дождь так и не пошел. Не было и изнуряющей жары - легкий ветер с Невы только добавлял атмосферы белой ночи.

Выпускники поделились надвое - кто-то оставался до конца на концерте, другие ринулись на набережную ждать брига. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поесть и продефилировать

До начала концерта самым популярным местом неожиданно оказалась импровизированная школьная столовая. Очереди выстраивались за теми самыми сосисками в тесте, школьной пиццей, пончиками, пирожками, булочками с корицей и даже суширитто с крабом. Запивали все это разноцветным лимонадом с надписью «67» - отсылкой к популярному у подростков мему six-seven. Для любителей модных напитков работали точки с бабл-ти.

Сикс-сэвен, он же six-seven, он же 67. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Те самые сосиски с тем самым вкусным. Ну, их сложно испортить! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не меньше еды внимание привлекали продавцы. За прилавками покупателей встречали… Леонид Агутин и Ирина Аллегрова. Конечно, ненастоящие - сотрудники надели маски звезд и с удовольствием шутили с выпускниками, предлагая им школьную классику.

- У нас тут самая вкусная точка, - зазывали «артисты».

А еще Дворцовая площадь в этот вечер сама превратилась в настоящий подиум. Девушки приходили в пышных платьях, будто сошедших со страниц сказок, в элегантных вечерних нарядах и даже в платьях, которые сшили своими руками. Парни экспериментировали с яркими костюмами, необычными пиджаками и аксессуарами. Но больше всего взгляд цеплялся за неожиданное возвращение моды на эмо. Черные челки, клетчатые рубашки, массивные ремни и подведенные глаза - казалось, на одну ночь в Петербург вернулся 2007-й.

2007-й все-таки можно вернуть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подбор нарядов у некоторых подростков занимал неделю. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Город мечтателей ожил

Ровно в девять вечера огромная сцена вспыхнула тысячами огней. В этом году она стала самой масштабной за последние годы - почти 75 метров в ширину и более 30 метров в высоту. Организаторы превратили ее в настоящий Город мечтателей. На сцене появились вокзал, верфь, огромный маяк и сотни квадратных метров мультимедийных экранов. Декорации постоянно менялись: за считанные секунды выпускники переносились из школьного двора в космос, затем - в мир русских сказок, а потом снова возвращались в Петербург.

Пить ребятам пришлось только морсы, соки да лимонады с чаем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздник открыл губернатор Александр Беглов, который по традиции ударил в корабельную рынду.

Александр Беглов прямо так и сказал вчерашним школьникам: "Дворцовая - ваша!". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня Дворцовая принадлежит вам! Страна верит в вас, надеется и доверяет вам. Дерзайте, творите, побеждайте. И главное - мечтайте! - обратился он к выпускникам.

После официальной части концерт набрал темп.

Юлия Пересильд призвала выпускников мечтать, в том числе о полете в космос. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алена Свиридова и ее сын Григорий Мирошниченко . Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сцену один за другим выходили Юлия Пересильд с группой «Мандрагора», Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко и Елка. Одним из самых эмоциональных моментов стало выступление Татьяны Куртуковой. Под песню «Матушка» тысячи выпускников сначала взялись за руки и закружились в огромных хороводах, а затем прямо перед сценой устроили настоящий слэм.

Слэм на Дворцовой на Алых парусах

Еще одним сюрпризом концертной программы стал секретный гость. До последнего организаторы не раскрывали его имя, а ведущие лишь подогревали интригу.

- Ну что, друзья, вы готовы? - спросили они у площади.

Танцуют - все. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хороводы на Дворцовой - как обязательная программа любого концерта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через несколько секунд на сцену вышел Ваня Дмитриенко.

- Здравствуй, Питер! - сказал артист, и площадь буквально взорвалась криками.

Правильный выбор: пить пенное... молоко! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Именно ему доверили впервые исполнить гимн «Алых парусов», который специально для праздника написал Баста.

- Надеюсь, эта песня попадет в ваши сердца, - обратился Дмитриенко к выпускникам.

Любовь на Дворцовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие виды - на плечах друзей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда над Невой стало алым небо Но каким бы ярким ни был концерт, все понимали: главное впереди.

Еще до полуночи огромный поток выпускников устремился к набережным. Кто-то забирался на гранитные парапеты, кто-то сажал девушек на плечи, кто-то уже держал телефон наготове. Развелся Дворцовый мост. Над водой вспыхнули прожекторы. И вдруг из темноты медленно появился белоснежный бриг «Россия» с семнадцатью алыми парусами.

Момент, когда сердца ребят замирают. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под залпы фейерверков, огненные фонтаны, лазеры и музыку корабль прошел по Неве, а кульминацией водно-пиротехнического шоу стала гигантская Жар-птица. Светящуюся конструкцию высотой с восьмиэтажный дом специалисты создавали больше полугода. Казалось, что в какой-то момент алым стало само небо над Петербургом.

Гигантская жар-птица, которая, хочется верить, исполняет мечты и дает удачу. Фото: Пятый канал

Маршрут главного символа праздника выпускников был как и в прошлом году: корабль вошел в открытые створы Дворцового моста, сделал пируэт у Зимней канавки, затем отправился к Троицкому, а там развернулся и пошел обратно под ликование выпускников.

Алые паруса под алым небом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда последние вспышки салюта растворились над Невой, никто не спешил расходиться. Одни продолжали фотографироваться, другие крепко обнимали одноклассников, понимая, что совсем скоро каждый отправится своей дорогой.

Американский блогер Брендон Слабо, который уже несколько лет живет в Петербурге, впервые оказался на «Алых парусах» как представитель прессы.

- Это было невероятно. Я ничего подобного никогда не видел. Наблюдать за этим шоу вживую - совсем другие ощущения, - признался он «КП-Петербург».

Финал "Алых парусов": проход брига "Россия" по Неве и фантастический салют

А выпускница Ксения с трудом сдерживала слезы.

- Это была моя мечта. Я даже расплакалась, когда увидела корабль, - сказала девушка.

Пожалуй, именно ради таких моментов Петербург каждое лето на одну белую ночь становится городом, где действительно сбываются мечты. Пока бриг «Россия» медленно уходил по Неве, десятки тысяч вчерашних школьников уже делали свой первый шаг во взрослую жизнь.

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