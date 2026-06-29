Ирина Потехина про москвичку, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов: Ее хотят проверить

Выпускница Екатерина Малкова поставила новый рекорд в истории ЕГЭ - 500 баллов. Фото: Департамент образования и науки Москвы

Выдающийся результат выпускницы из Москвы, которая сдала пять ЕГЭ на 500 баллов (математику, химию, физику, русский язык и информатику. – Прим.ред.) не остался без внимания и властей Петербурга. Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) заявила, что девочку-вундеркинда хотят проверить и, скорее всего, она без труда справится.

- К ней есть научный интерес: что это за ребенок, если она пошла на пять экзаменов, хотя они необязательные для нее. Поэтому ее хотят «рассмотреть». Я думаю, она блестяще пройдет проверку, - сказала Ирина Потехина. – Уникальные дети есть, и я не вижу ничего странного в ее результате. Это особенный ребенок.

Ранее вице-губернатор Петербурга поделилась статистикой по количеству 300-балльников в городе – это исторический рекорд.