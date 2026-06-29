После падения самолета в Волосовском районе возбудили уголовное дело

Следователи осмотрели место крушения. Фото: СЗТУ

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту крушения сверхлегкого самолета. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Трагедия произошла вечером 28 июня в двух километрах от посадочной площадки Сельцо в Волосовском районе. 70-летний мужчина управлял отечественным одноместным самолетом Е-12. На высоте 300 метров судно потерпело крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Судно относится к категории сверхлегких - для него не требуются сертификаты летной годности.

- Дело возбуждено по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточняется в сообщении.

Следователи осмотрели место крушения. В рамках расследования рассматриваются разные версии случившегося. Проводится комплекс следственных действий. Предстоит выяснить все обстоятельства и причины авиапроисшествия.