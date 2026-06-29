В Петербурге вручили аттестаты первому выпуску экокласса Росприроднадзора

Выпускники получили дипломы, письма и памятные значки. Фото: https://t.me/radionovasg

В Петербурге ученики школы №174 получили аттестаты и награды по итогам обучения в экоклассе Росприроднадзора. В рамках выпускного мероприятия были вручены дипломы, благодарственные письма и памятные значки. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

- В течение двух лет школьники изучали основы экологической профессии. Они посещали лекции в Политехническом университете, встречались с экспертами Росприроднадзора и знакомились с деятельностью промышленных предприятий. Кроме того, ученики решали практические задачи по охране окружающей среды, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Росприроднадзоре отметили, что такой подход помогает подросткам осознанно выбирать будущую профессию и получать знания в области экологии уже во время обучения.

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