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НовостиОбщество29 июня 2026 16:42

Два детских сада на 320 мест планируют построить в Выборгском районе

Также в планах строительство восьмиэтажного многоквартирного дома у «Удельной»
Маргарита СУРИНА
Образовательные учреждения будут рассчитаны на 320 мест каждое.

Образовательные учреждения будут рассчитаны на 320 мест каждое.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Два детских сада планируют построить в Выборгском районе. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах по строительству детских садов в Выборгском районе. Учреждения будут рассчитаны на 320 мест каждое. Как уточнила пресс-служба Смольного, это позволит реализовать принцип комплексного развития и поможет инвесторам выполнить все обязательства.

Также в планах - строительство восьмиэтажного многоквартирного дома у станции метро «Удельная».

- Общая площадь квартир в здании составит около 10 тысяч квадратных метров. Помимо этого, будет обустроено пять проездов и благоустроена прилегающая территория, - рассказала пресс-служба Смольного.

Напомним, ранее стало известно, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Ветеранов. Его площадь составит около трех тысяч квадратных метров.