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НовостиОбщество29 июня 2026 17:15

Петербуржец отдал аферистам 250 тысяч рублей за лечение несуществующей болезни

Мужчин задержали 27 июня, и суд отправил их под стражу до 25 августа
Маргарита СУРИНА
В результате мошенники похитили около 251 тысячи рублей.

В результате мошенники похитили около 251 тысячи рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Испуганный петербуржец отдал аферистам 250 тысяч рублей за лечение несуществующей болезни. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. С 21 по 28 сентября 2025 года мужчины обманули 24-летнего жителя Северной столицы. Представившись медицинскими специалистами, они убедили его в необходимости лечения несуществующего заболевания.

- В результате мошенники похитили у него около 251 тысячи рублей, часть из которых получили наличными, а часть - переводом на банковский счет, - рассказали в пресс-службе судов.

Мужчин задержали 27 июня, и суд отправил их под стражу до 25 августа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербурженку осудили на 8 лет за попытку нанять убийцу соседки по коммуналке. Причиной расправы стал квартирный вопрос. Конфликт между соседками длился 13 лет. Женщина хотела, чтобы одинокая соседка съехала из комнаты.