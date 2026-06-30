В Петербурге увеличилась площадь территорий зеленых насаждений на 80 гектаров

Перечень новых территорий сформирован с учетом предложений петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном утвердили обновление закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Теперь в Петербурге появятся 111 новых объектов: 28 территорий городского значения, 80 - местного и три резервные зоны. Новые зеленые пространства появятся во всех 18 районах, увеличив общую площадь более чем на 80 гектаров.

- Региональная программа «Комфорт и уют в городе» - одно из стратегических направлений развития Петербурга. Среди крупных проектов - «Парк Героев-Пожарных» и «Парк Поколений» в Колпино, созданные на месте бывших свалок и рынков. За последние годы в городе появилось 346 новых общественных пространств, включая 63 в 2023 году, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Перечень новых территорий сформирован с учетом предложений горожан, поступивших через ГИС «Региональная геоинформационная система».

Напомним, ранее в пяти МФЦ Петербурга запустили идентификацию через «Цифровой ID» в MAX.