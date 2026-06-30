Более 7 тысяч деревьев высадили в Петербурга в рамках акции «Сад памяти»

Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в Петербурге. Фото: https://max.ru/id7840424142_gos

Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в Петербурге. Она была организована в честь Года единства народов России. В рамках акции в городе высадили 7447 деревьев и 920 кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Одним из мероприятий в рамках акции стало восстановление участка леса в «Курортном лесопарке» в Зеленогорске. Ранее лесной массив пострадал от короеда-типографа. Специалисты восстановили лес, высадив около 7 тысяч молодых сосен.

- Главным событием акции стало высаживание 25 сосен возле музея «Сестрорецкий рубеж». Этот проект стартовал шесть лет назад и объединил миллионы волонтеров по всему миру. За это время было посажено почти 200 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны, - рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее дворовые флигеля дома Бенуа на Каменноостровском проспекте отреставрируют к августу.