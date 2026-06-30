В аэропорту Пулково пройдут плановые ночные учения в ночь на 1 июля

Информация на табло и экранах у стоек регистрации временно изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту «Пулково» запланированы ночные учения, которые пройдут с 30 июня на 1 июля. Мероприятие необходимо для отработки действий различных служб и алгоритмов поведения персонала в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Во время учений в терминале прозвучит звуковое оповещение, а информация на табло и экранах у стоек регистрации временно изменится.

- Просим пассажиров не волноваться. Обслуживание рейсов будет проходить в обычном режиме. Безопасность пассажиров и инфраструктуры - главный приоритет аэропорта «Пулково», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что масштабные учения по спасению людей прошли на «Газпром Арене» днем 30 июня. Сотрудники МЧС, полицейские и медики отработали различные неблагоприятные сценарии.