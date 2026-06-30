Шесть человек эвакуировали из пожара в двушке на улице Кораблестроителей

Для борьбы с огнем от МЧС задействовали четыре единицы техники и девятнадцать сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в Василеостровском районе Петербурга. Инцидент произошел 30 июня в девятом часу вечера на улице Кораблестроителей. Пламя охватило внутреннюю обстановку на площади 5 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- На место происшествия были оперативно направлены сотрудники МЧС. В 21:45 огонь полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ведомства. Из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. Пострадавших нет.

Для борьбы с огнем от МЧС были задействованы четыре единицы техники и девятнадцать сотрудников.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина пострадал в ночном пожаре в двушке на Манчестерской улице. Инцидент случился в 02:23 в Выборгском районе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили за сорок минут.