Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 19:47

В Петербурге прошло заведание координационного совета по ЧС государств-членов ОДКБ

Особое внимание на встрече уделили вопросам совместной работы в области безопасности
Маргарита СУРИНА
В первой половине 2026 года за счет городского бюджета закупили 17 пожарных машин.

В первой половине 2026 года за счет городского бюджета закупили 17 пожарных машин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге состоялось заседание координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Особое внимание на встрече было уделено вопросам совместной работы в области безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Глава Петербурга отметил активную поддержку спасательных и пожарных служб со стороны городских властей.

- Петербург активно поддерживает спасательные и пожарные службы. В первом полугодии 2026 года за счет городского бюджета было закуплено 17 пожарных автомобилей, а до конца 2026 года планируется приобрести еще 6 единиц техники, - рассказал Беглов.

Так, в первой половине 2026 года за счет городского бюджета было закуплено 17 пожарных машин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный выделит 8,58 миллиардов рублей на пожарную безопасность Петербурга.