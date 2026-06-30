В Петербурге прошло заведание координационного совета по ЧС государств-членов ОДКБ

В первой половине 2026 года за счет городского бюджета закупили 17 пожарных машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге состоялось заседание координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Особое внимание на встрече было уделено вопросам совместной работы в области безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Глава Петербурга отметил активную поддержку спасательных и пожарных служб со стороны городских властей.

- Петербург активно поддерживает спасательные и пожарные службы. В первом полугодии 2026 года за счет городского бюджета было закуплено 17 пожарных автомобилей, а до конца 2026 года планируется приобрести еще 6 единиц техники, - рассказал Беглов.

Так, в первой половине 2026 года за счет городского бюджета было закуплено 17 пожарных машин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный выделит 8,58 миллиардов рублей на пожарную безопасность Петербурга.