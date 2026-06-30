Город активно поддерживает спасательные и пожарные службы. Фото: gov.spb.ru

Смольный выделит 8,58 миллиардов рублей на пожарную безопасность Петербурга. Об этом стало известно на 17-й сессии Координационного совета по ЧС стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании участвуют министр России по ЧС Александр Куренков и руководители соответствующих ведомств из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также представители Секретариата ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность мероприятия для города и организации. Беглов отметил, что вопросы безопасности и защиты от катастроф требуют совместных усилий стран ОДКБ и обмена опытом.

На заседании прошли межведомственные учения по ликвидации последствий ЧС на стадионе «Газпром Арена».

- Город активно поддерживает спасательные и пожарные службы. В первом полугодии 2026 года за счет городского бюджета было закуплено 17 пожарных автомобилей, а до конца года планируется приобрести еще 6 единиц техники. Строятся три новых пожарных депо, - рассказал Беглов.

Финансирование подпрограммы «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» в 2026 году составило 8,58 миллиардов рублей из городского бюджета.

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