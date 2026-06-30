Прямые авиарейсы стартуют из Петербурга и Сухум 17 июля

Теперь петербуржцы могут приобрести билеты на рейс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом жители Петербурга получат возможность вновь путешествовать в Абхазию на самолете. Первый прямой рейс в Сухум из северной столицы запланирован на пятницу, 17 июля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Возобновление рейсов в Санкт-Петербург стало радостным событием для аэропорта и пассажиров. Прямое сообщение между городами теперь снова доступно, - рассказали в воздушной гавани Абхазии.

Теперь петербуржцы могут приобрести билеты на рейс. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 16,8 тысяч рублей. Полеты из Северной столицы будут осуществляться днем, а время в пути составит около 4 часов 20 минут.

Напомним, ранее из Петербурга запустят прямые рейсы во Вьетнам до конца 2026 года. Авиакомпания анонсировала планы по запуску прямых рейсов между Вьетнамом и Северной столицей.