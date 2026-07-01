Бастрыкина и Гуцана попросили взять на контроль дело петербурженки, которую бывший облил кислотой

Петербурженка потеряла глаз после покушения бывшего с кислотой. Фото: личная страница в соцсетях

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять на особый контроль расследование жестокого нападения на девушку в Петербурге.

По данным, которые поступили к парламентарию, сталкер заранее поджидал Анастасию, облил ее концентрированной азотной кислотой, а затем нанес ножевые ранения. Девушка потеряла глаз, получила тяжелые химические ожоги 35% поверхности тела.

Впереди у пострадавшей длительное лечение, реабилитация, пластические операции и установка глазного протеза. Особую тревогу у Останиной вызывают сообщения о том, что подозреваемый ранее уже проявлял агрессию в отношении Анастасии и других девушек, а также информация о возможных попытках уйти от ответственности.

- Прошу глав надзорных органов обеспечить объективное и всестороннее расследование, а также дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, - передает текст обращения Останиной журналист Антоний Киш.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Ранее «КП-Петербург» писала, что адвокаты сталкера Сергей Михайлова добиваются смягчения статьи. Обезумевшему влюбленному вменяют покушение на убийство, но защита настаивает на переквалификации на статью о нанесении тяжких телесных повреждений.